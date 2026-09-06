В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА ВСУ

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в границах территорий, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Александр Скрябин.

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Уточняется, что при воздушной атаке были повреждены многоквартирные и частные дома, административные здания, автомобили. Скрябин сообщил, что в результате удара пострадали четыре человека, в том числе двое детей, им оказывается необходимая медпомощь.

Власти города поручили организовать работу оперштабов и спецкомиссий для оценки масштабов разрушений. Отмечается, что специалисты проведут обход территорий для фиксации повреждений и начнут прием заявлений от пострадавших граждан на оказание материальной помощи.

Ночью воскресенья ВСУ ударили по Ростову-на-Дону. Люди в попавших под атаку домах были эвакуированы.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 6 сентября российские силы ПВО сбили 258 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
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