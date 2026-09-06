Умер актер Сироткин из сериала «Склифосовский»

Артисту было 58 лет. О смерти актера также говорится на сайте «Кино-театр.ру». Сироткина не стало 2 сентября 2026 года. Информация о причинах смерти актера не уточняется.

Константин Сироткин более 20 лет работал в театре «На Басманной». С конца 1990-х годов он играл в кино.

На счету актера в основном эпизодические роли. Среди наиболее известных проектов с участием Сироткина сериалы «Склифосовский» и «Морозова-2», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».