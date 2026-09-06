Умер актер Сироткин из сериала «Склифосовский»
Ушел из жизни актер театра и кино Константин Сироткин. Об этом сообщает издание Аif.ru со ссылкой на близких знаменитости.
Артисту было 58 лет. О смерти актера также говорится на сайте «Кино-театр.ру». Сироткина не стало 2 сентября 2026 года. Информация о причинах смерти актера не уточняется.
Константин Сироткин более 20 лет работал в театре «На Басманной». С конца 1990-х годов он играл в кино.
На счету актера в основном эпизодические роли. Среди наиболее известных проектов с участием Сироткина сериалы «Склифосовский» и «Морозова-2», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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