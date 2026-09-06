В листьях облепихи нашли подавляющий рост раковых клеток казуариктин

Российские ученые установили, что природное соединение содержащегося в листьях облепихи казуариктина подавляет рост раковых клеток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Минобрнауки России.

В ведомстве рассказали, что ученые исследовали воздействие казуариктина на стандартную модель раковых клеток, полученную из клеточного материала злокачественной опухоли шейки матки. Во ВНИИ лекарственных и ароматических растений объяснили, что метаболическая активность злокачественных клеток снижалась в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия природного вещества.