В листьях облепихи нашли подавляющий рост раковых клеток казуариктин
Российские ученые установили, что природное соединение содержащегося в листьях облепихи казуариктина подавляет рост раковых клеток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Минобрнауки России.
В ведомстве рассказали, что ученые исследовали воздействие казуариктина на стандартную модель раковых клеток, полученную из клеточного материала злокачественной опухоли шейки матки. Во ВНИИ лекарственных и ароматических растений объяснили, что метаболическая активность злокачественных клеток снижалась в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия природного вещества.
Известно, что клетки культивировали с разными концентрациями вещества из листьев облепихи, а их жизнеспособность оценивали двумя независимыми методами: МТТ-тестом (по метаболической активности) и прямым подсчетом живых и мертвых клеток. Старший научный сотрудник ВНИИ Елена Жничкова отметила, что ученые определили, что вещество выступает как мощный ингибитор опухолевых клеток, что открывает путь к разработке средств по борьбе с раком.
Уточняется, что в дальнейшем специалисты собираются оценить цитотоксичность, антиоксидантный профиль и биодоступность соединения. В результате комплекса этих исследований будет понятно, сможет ли казуариктин перейти из лабораторного образца в статус полноценного фармвещества.
Ранее граждан с больными почками предупредили о риске переедания черешни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Штурмовые группы украинских погранотрядов комплектуют из женщин
- В листьях облепихи нашли подавляющий рост раковых клеток казуариктин
- Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордного минимума
- В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА ВСУ
- Фигуристы из РФ заняли весь пьедестал турнира в Токио
- В Белом доме высказались о переговорах в Москве
- МО: За ночь силы ПВО сбили 258 БПЛА ВСУ
- Зеленский ждет: Что передадут Уиткофф и Кушнер Киеву
- В Рязанской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии
- Полезная встреча: О чем говорили Путин, Уиткофф и Кушнер в Кремле