В листьях облепихи нашли подавляющий рост раковых клеток казуариктин

Российские ученые установили, что природное соединение содержащегося в листьях облепихи казуариктина подавляет рост раковых клеток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Минобрнауки России.

В ведомстве рассказали, что ученые исследовали воздействие казуариктина на стандартную модель раковых клеток, полученную из клеточного материала злокачественной опухоли шейки матки. Во ВНИИ лекарственных и ароматических растений объяснили, что метаболическая активность злокачественных клеток снижалась в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия природного вещества.

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Известно, что клетки культивировали с разными концентрациями вещества из листьев облепихи, а их жизнеспособность оценивали двумя независимыми методами: МТТ-тестом (по метаболической активности) и прямым подсчетом живых и мертвых клеток. Старший научный сотрудник ВНИИ Елена Жничкова отметила, что ученые определили, что вещество выступает как мощный ингибитор опухолевых клеток, что открывает путь к разработке средств по борьбе с раком.

Уточняется, что в дальнейшем специалисты собираются оценить цитотоксичность, антиоксидантный профиль и биодоступность соединения. В результате комплекса этих исследований будет понятно, сможет ли казуариктин перейти из лабораторного образца в статус полноценного фармвещества.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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