В МИД заявили о готовности РФ к диалогу по Украине без предварительных условий

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия была и остаётся открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, сообщает РИА Новости.

«С учётом реалий». Захарова заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной

По его словам, ранее имевшие место переговоры были прерваны Киевом «по команде западных кураторов», однако соответствующие столицы могут дать приказ, и тогда «шансы на такой диалог, наверное, повысятся».

«Что дальше - зависит не от нас... у нас нет никаких препятствий, и диалог должен идти без предварительных условий», - заключил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока диалог России с Украиной невозможен из-за позиции Киева, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияУкраинаПереговорыМИД РФСергей Рябков
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