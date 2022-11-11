В МИД заявили о готовности РФ к диалогу по Украине без предварительных условий
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия была и остаётся открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, сообщает РИА Новости.
По его словам, ранее имевшие место переговоры были прерваны Киевом «по команде западных кураторов», однако соответствующие столицы могут дать приказ, и тогда «шансы на такой диалог, наверное, повысятся».
«Что дальше - зависит не от нас... у нас нет никаких препятствий, и диалог должен идти без предварительных условий», - заключил дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока диалог России с Украиной невозможен из-за позиции Киева, сообщает RT.
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