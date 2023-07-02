Революция сверху? Названы причины беспорядков во Франции
Политики и политологи во Франции и России считают, что государственная политика, которую проводит президент Макрон, вызвала долгосрочные потрясения в стране.
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале рассказал о главной причине массовых беспорядков во Франции. По мнению сенатора, причиной стали ошибки французских властей в национальной политике и в отношении миграционных процессов. Он отметил, что к разрушительным беспорядкам привели мультикультурализм и толерантность.
Таким образом, российский сенатор поддержал позицию парижского политика. Бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил в эфире телеканала Europe-1, что беспорядки во Франции фактически являются преддверием гражданской, этнической и расовой войны.
«Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас», — цитирует его РИА Новости.
Земмур считает, что причиной происходящего является миграционная политика Франции и давление на полицию, которой приказано не вступать в бой с митингующими. Это, в свою очередь, напротив, может привести к жертвам, считает французский политик.
Политолог Сергей Марков полагает, что президент Франции Эммануэль Макрон при поддержке крупного бизнеса страны и ЕС пытается провести революцию в своем государстве, частично убрав социальную и политическую демократию, в условиях которых страна жила последние 100 лет.
«Макрон, главное, пытается дать толчок экономике Франции, а для этого повысить конкурентоспособность бизнеса Франции. А для этого понизить издержки бизнеса Франции. Для этого проводится пенсионная реформа, - чтобы французы больше работали. Для этого принимаются мигранты, - чтобы снижать цену рабочей силы. И мигранты дешевы. И французы вынуждены снимать свои требования, иначе их места займут мигранты», – написал Марков в своем Telegram-канале 2 июля.
По мнению Маркова, попытки французского президента осуществить реформы вряд ли окажутся успешными и приведут к потрясениям из-за отсутствия поддержки общества.
«Так как большинство жителей Франции против этой политики, а она проводится, то это означает, что во Франции будет частично демонтирована та политика политической демократии, в которой Франция жила последние 100 лет. Таким образом, Макрон проводит революцию с целью сделать Францию опять сильной и частично убрать социальную и политическую демократию во Франции. Вероятно, что у него не получится. Но попытка революции Макрона будет трясти Францию все эти годы», – считает эксперт.
Во Франции в результате беспорядков полиция задержала более 2,4 тысячи человек, сообщил в субботу телеканал BFMTV.
Полицейские применяют жесткие методы задержания, используется бронетехника
Ограблено восемь полицейских участков, четыре склада с оружием, множество полицейских машин.
По данным МВД страны, пострадали около 80 стражей порядка.
Массовые беспорядки во Франции начались после того, как в пригороде Парижа Нантере полицейские застрелили 17-летнего подростка, который якобы отказался выполнять их требования.
Происходящим во Франции вдохновились жители Швейцарии. В Швейцарии десятки человек вышли на акцию протеста после беспорядков во Франции. Из семи задержанных шестеро несовершеннолетних, сообщает издание 20Minutes. Протестующие собрались для участия в акциях после призывов в социальных сетях, пишет издание. В беспорядках участвовало более 100 человек, сообщают очевидцы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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