Революция сверху? Названы причины беспорядков во Франции

Таким образом, российский сенатор поддержал позицию парижского политика. Бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил в эфире телеканала Europe-1, что беспорядки во Франции фактически являются преддверием гражданской, этнической и расовой войны.

«Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас», — цитирует его РИА Новости.

Земмур считает, что причиной происходящего является миграционная политика Франции и давление на полицию, которой приказано не вступать в бой с митингующими. Это, в свою очередь, напротив, может привести к жертвам, считает французский политик.