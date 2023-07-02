Во Франции на протестах арестовали более 300 человек

Всего арестованы 322 человека, в том числе 126 человек в Париже и его пригородах. В Марселе и Лионе арестовали 56 и 21 человека соответственно.

Ранее в Минюсте Франции заявили, что родителям детей, участвующих в беспорядках, грозит тюрьма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

