Во Франции на протестах арестовали более 300 человек
2 июля 202307:52
Правоохранительные органы Франции арестовала более 300 человек на протестах в ночь на 2 июля, сообщает France-Presse со ссылкой на министерства внутренних дел.
Всего арестованы 322 человека, в том числе 126 человек в Париже и его пригородах. В Марселе и Лионе арестовали 56 и 21 человека соответственно.
Ранее в Минюсте Франции заявили, что родителям детей, участвующих в беспорядках, грозит тюрьма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru