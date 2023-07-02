Минюст Франции: родителям детей, участвующих в беспорядках, грозит тюрьма

Родителям, чьи дети участвуют в беспорядках во Франции, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минюста Эрика Дюпона-Моретти.

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Он призвал прокуроров напоминать родителям об этом каждый раз, когда ребенок в сопровождении своих родителей предстает перед ними.

Французская полиция задержала 2,4 тыс. человек с начала протестов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети / TerrorNewsWorld
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