Минюст Франции: родителям детей, участвующих в беспорядках, грозит тюрьма

Он призвал прокуроров напоминать родителям об этом каждый раз, когда ребенок в сопровождении своих родителей предстает перед ними.

Французская полиция задержала 2,4 тыс. человек с начала протестов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

