Неизвестные совершили нападение на дом французского мэра
По словам мэра французского города Л’Ай-ле-Роза Венсана Жанбрюна, неизвестные совершили нападение на его дом, его ребенок и жена ранены. Об этом мэр сообщил в соцсетях, пишет РИА Новости.
«Этой ночью на мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения», — рассказал мэр.
Градоначальник был на работе, когда на дом напали. Уточняется, что злоумышленники протаранили дом, а потом попытались его поджечь.
Прокуратура начала расследование в связи с инцидентом, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее правоохранительные органы Франции арестовала более 300 человек на протестах в ночь на 2 июля, сообщает France-Presse со ссылкой на министерства внутренних дел.
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