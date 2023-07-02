Неизвестные совершили нападение на дом французского мэра

По словам мэра французского города Л’Ай-ле-Роза Венсана Жанбрюна, неизвестные совершили нападение на его дом, его ребенок и жена ранены. Об этом мэр сообщил в соцсетях, пишет РИА Новости.

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«Этой ночью на мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения», — рассказал мэр.

Градоначальник был на работе, когда на дом напали. Уточняется, что злоумышленники протаранили дом, а потом попытались его поджечь.

Прокуратура начала расследование в связи с инцидентом, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее правоохранительные органы Франции арестовала более 300 человек на протестах в ночь на 2 июля, сообщает France-Presse со ссылкой на министерства внутренних дел.

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Фото: соцсети / TerrorNewsWorld
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