Решения во избежание кровопролития: Путин обратился к россиянам

В понедельник вечером, 26 июня в СМИ появилось заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который анонсировал выступление президента, которое «ни много ни мало определит дальнейшую судьбу России». Сердца россиян, да и не только, сковала тревога. Часы томительного ожидания, и вот Путин обратился к соотечественникам. Выступление главы государства длилось около пяти минут, а Песков заявил, что сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов, которые приписали ему слова о судьбоносности сегодняшнего обращения Путина, были фейком.

«Ну конечно. Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих», - сказал пресс-секретарь президента РИА Новости.

Путин же в своем обращении поблагодарил бойцов и командиров ЧВК «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты». Глава государства предложил бойцам ЧВК "Вагнер" выбрать один из трех вариантов развития их будущего.

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет - сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», - сказал российский лидер.

Путин назвал патриотами России большее число «вагнеров», отметив, что их пытались «использовать втемную».

«Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», - подчеркнул глава государства.