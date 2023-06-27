Решения во избежание кровопролития: Путин обратился к россиянам
Фейковый анонс выступления президента, которое должно было определить дальнейшую судьбу России от Пескова и пятиминутная речь российского лидера.
После ярких на новости выходных россияне вступили в неделю чуть морально потрепанными. Субботний вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» под руководством его основателя Евгения Пригожина, казалось бы, высосал все соки. Только ленивый не обсуждал субботние события. Все ждали оценки происходящего от президента России Владимира Путина. И вот случилось.
В понедельник вечером, 26 июня в СМИ появилось заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который анонсировал выступление президента, которое «ни много ни мало определит дальнейшую судьбу России». Сердца россиян, да и не только, сковала тревога. Часы томительного ожидания, и вот Путин обратился к соотечественникам. Выступление главы государства длилось около пяти минут, а Песков заявил, что сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов, которые приписали ему слова о судьбоносности сегодняшнего обращения Путина, были фейком.
«Ну конечно. Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих», - сказал пресс-секретарь президента РИА Новости.
Путин же в своем обращении поблагодарил бойцов и командиров ЧВК «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты». Глава государства предложил бойцам ЧВК "Вагнер" выбрать один из трех вариантов развития их будущего.
«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет - сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», - сказал российский лидер.
Путин назвал патриотами России большее число «вагнеров», отметив, что их пытались «использовать втемную».
«Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», - подчеркнул глава государства.
Президент подчеркнул, что с самого начала военного мятежа у российских властей были готовые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен», - заверил глава государства.
После обращения президента к россиянам те выдохнули, так как ожидания были не очень радужными: некоторые Telegram-каналы писали о планах Путина ввести в стране военное положение, кто-то кричал о новой волне мобилизации. Прогнозы не оправдались, однако после появились сообщения, что российский лидер проводит совещание с руководителями силовых ведомств, в котором принимали главы ключевых ведомств страны, отвечающих за безопасность.
«Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране», - обратился президент к главным силовикам страны.
Совещание продолжилось за закрытыми дверями. Никаких громких заявлений на утро не последовало.
После председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире программы «ЧЭЗ» на телеканале РБК заявил о неясности судьбы «оркестрантов». По его словам, формирование ЧВК должно быть изменено.
«Претерпит изменения ее структура внутренняя, численность, обеспеченность, подчиненность. А вот как это будет - сейчас об этом пока рано говорить», - сказал глава оборонного комитета Госдумы.
Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко также вечером в понедельник анонсировала выступление главы республики, однако оно так и не состоялось. Позже стало известно о его переносе на вторник, 27 июня. Теперь все в ожидании того, что скажет белорусский лидер. Многие ждут подробностей о местонахождении Пригожина и дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер» в принципе, передает «Радиоточка НСН».
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