Названы способы увеличить пенсию

По его словам, это произойдет, если граждане выйдут на заслуженный отдых позже установленного срока или примут участие в программе долгосрочных сбережений. При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза.

Если финансовая ситуация позволяет, можно увеличить размер выплат за счет участия в программе долгосрочных сбережений. Для этого необходимо заключить договор с НПФ. Государство добавит до 36 тысяч рублей в год к средствам, которые россиянин вкладывает. Если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода.

Ранее стало известно, что может помешать получить страховую пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

