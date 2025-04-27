Названы способы увеличить пенсию
Граждане России могут увеличить пенсию, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова.
По его словам, это произойдет, если граждане выйдут на заслуженный отдых позже установленного срока или примут участие в программе долгосрочных сбережений. При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза.
Если финансовая ситуация позволяет, можно увеличить размер выплат за счет участия в программе долгосрочных сбережений. Для этого необходимо заключить договор с НПФ. Государство добавит до 36 тысяч рублей в год к средствам, которые россиянин вкладывает. Если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода.
Ранее стало известно, что может помешать получить страховую пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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