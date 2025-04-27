Центральной России грозит нашествие комаров

По его словам, это произойдет в ближайшие недели, если вновь установится теплая погода, а лужи наполнятся водой. Так как в Центральной России зима была мягкая, то количество самок и отложенных ими яиц, успешно перезимовавших, больше, чем обычно.

Ученый отметил, что в условиях теплой погоды в центральных регионах европейской России — там, где есть весенние лужи — развитие личинок кровососущих комаров уже началось.

Ранее температура воздуха в Москве побила рекорд 1995 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

