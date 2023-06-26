Путин признал гибель летчиков при подавлении мятежа ЧВК «Вагнер»
Президент России Владимир Путин подтвердил гибель летчиков Минобороны при подавлении мятежа частной военной компании «Вагнер». Глава государства вечером в понедельник выступил с обращением к гражданам.
«Мужество и самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», - заявил Путин.
Он также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, вставших на пути у мятежников.
По словам Путина, организаторы мятежа предали свою страну и тех, кто был рядом с ними. Бойцов ЧВК «Вагнер» использовали втемную, считает российский лидер.
Подразделения ЧВК «Вагнер» 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и двинулись на Москву. Путин назвал произошедшее предательством и потребовал нейтрализовать организаторов мятежа, напоминает «Радиоточка НСН».
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