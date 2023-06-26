Путин признал гибель летчиков при подавлении мятежа ЧВК «Вагнер»

«Мужество и самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», - заявил Путин.

Он также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, вставших на пути у мятежников.

По словам Путина, организаторы мятежа предали свою страну и тех, кто был рядом с ними. Бойцов ЧВК «Вагнер» использовали втемную, считает российский лидер.

Подразделения ЧВК «Вагнер» 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и двинулись на Москву. Путин назвал произошедшее предательством и потребовал нейтрализовать организаторов мятежа, напоминает «Радиоточка НСН».

