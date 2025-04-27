В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму здравомыслящей
27 апреля 202509:33
Позиция американского лидера Дональда Трампа по российскому статусу Крыма здравомыслящая и отвечает реальному положению дел, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутат Госдумы от крымского региона Юрия Нестеренко.
По его словам, президент США понимает исторический выбор крымчан. Парламентарий отметил, что желание крымчан быть частью РФ зафиксировано в результатах референдума 2014 года и является неоспоримым.
Трамп считает нелепыми требования о возвращении Крыма Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru