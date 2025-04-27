В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму здравомыслящей

Позиция американского лидера Дональда Трампа по российскому статусу Крыма здравомыслящая и отвечает реальному положению дел, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутат Госдумы от крымского региона Юрия Нестеренко.

СМИ: Зеленскому придется принять предложение Трампа по Украине

По его словам, президент США понимает исторический выбор крымчан. Парламентарий отметил, что желание крымчан быть частью РФ зафиксировано в результатах референдума 2014 года и является неоспоримым.

Трамп считает нелепыми требования о возвращении Крыма Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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