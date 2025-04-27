Письмо выжившего пассажира лайнера «Титаник» продано за $400 тысяч

Письмо выжившего пассажира лайнера «Титаник» продано за $400 тысяч, сообщает Guardian.

Строившая «Титаник» компания перейдет под внешнее управление из-за долгов

Это произошло на аукционе. Путешествовавший на лайнере первым классом полковник Арчибальд Грейс во время плавания написал письмо, в котором рассказал о первых впечатлениях о судне. Он назвал лайнер прекрасным.

Итоговая стоимость лота на аукционе в пять раз превысила начальную и стала рекордной для всех когда-либо проданных писем с «Титаника».

Ранее дверь из фильма «Титаник» продали за 720 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: CC0 / NOAA/IFE/URI / Архивное фото
ТЕГИ:АукционТитаник

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