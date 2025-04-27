Письмо выжившего пассажира лайнера «Титаник» продано за $400 тысяч
27 апреля 202506:30
Письмо выжившего пассажира лайнера «Титаник» продано за $400 тысяч, сообщает Guardian.
Это произошло на аукционе. Путешествовавший на лайнере первым классом полковник Арчибальд Грейс во время плавания написал письмо, в котором рассказал о первых впечатлениях о судне. Он назвал лайнер прекрасным.
Итоговая стоимость лота на аукционе в пять раз превысила начальную и стала рекордной для всех когда-либо проданных писем с «Титаника».
Ранее дверь из фильма «Титаник» продали за 720 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru