Трамп призвал освободить от пошлин корабли США, проходящие через Панамский канал
27 апреля 202508:02
С кораблей США, как военных, так и коммерческих, не должны взиматься пошлины за прохождение через Панамский и Суэцкий каналы, сообщил в соцсети Truth Social американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, он попросил главу Госдепа Марко Рубио разобраться с этой ситуацией. Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что американские суда перестанут платить сбор за проход через Панамский канал.
Ранее Трамп заявил, что американские власти добьются возвращения контроля над Панамским каналом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru