Пригожин: мы показали мастер-класс, каким должно было быть 24 февраля 2022 года

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что если бы 24 февраля 2022 года выполнение задач поручили бы военной компании, что «возможно спецоперация длилась бы сутки».

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать

В аудиообращении, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он указал, что при продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» к Москве за 24 часа было пройдено расстояние, которое соответствует расстоянию от места начала СВО до Киева и «от этой же точки до Ужгорода».

«Если бы действия 24 февраля 2022 года, во время начала СВО, выполняло бы подразделение, по уровню обученности, моральной собранности и готовности соответствующее уровню ЧВК «Вагнер», то возможно, что спецоперация длилась бы сутки... Мы показали уровень организации, которому должна соответствовать российская армия», - заключил основатель военной компании.

Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК шли на Москву не для свержения власти, а для демонстрации своего протеста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Евгения Пригожина
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"СпецоперацияЕвгений Пригожин

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