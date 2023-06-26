Пригожин: мы показали мастер-класс, каким должно было быть 24 февраля 2022 года

В аудиообращении, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он указал, что при продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» к Москве за 24 часа было пройдено расстояние, которое соответствует расстоянию от места начала СВО до Киева и «от этой же точки до Ужгорода».

«Если бы действия 24 февраля 2022 года, во время начала СВО, выполняло бы подразделение, по уровню обученности, моральной собранности и готовности соответствующее уровню ЧВК «Вагнер», то возможно, что спецоперация длилась бы сутки... Мы показали уровень организации, которому должна соответствовать российская армия», - заключил основатель военной компании.

Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК шли на Москву не для свержения власти, а для демонстрации своего протеста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

