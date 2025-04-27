Соскин: Трамп не встретился с Зеленским после похорон папы римского из-за вранья

Американский лидер Дональд Трамп после похорон папы римского отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как знал, что он не выполнит договоренности, сообщил в YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ватикан нарушил правила ради Зеленского

По его словам, Трамп знал, что Зеленский его обманул и что он не выполнит даже те обещания, которые успел дать в Базилике.

Ранее стало известно, что Ватикан нарушил правила ради Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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