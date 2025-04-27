Соскин: Трамп не встретился с Зеленским после похорон папы римского из-за вранья

По его словам, Трамп знал, что Зеленский его обманул и что он не выполнит даже те обещания, которые успел дать в Базилике.

Ранее стало известно, что Ватикан нарушил правила ради Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

