Журналист Боуз заявил, что Зеленский поехал докладывать Макрону о беседе с Трампом
27 апреля 202505:32
После разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в Ватикане, президент Украины Владимир Зеленский поехал к французскому коллеге Эммануэлю Макрону, чтобы рассказать подробности беседы, сообщил в соцсети Х журналист из Ирландии Чей Боуз.
По его словам, когда глава белого дома покинул Ватикан, «наркофюрер немедленно отправился на романтическую чашечку кофе с Макролеоном, чтобы доложить ему каждое слово Трампа».
Ранее стало известно, что Ватикан нарушил правила ради Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы способы увеличить пенсию
- Письмо выжившего пассажира лайнера «Титаник» продано за $400 тысяч
- Центральной России грозит нашествие комаров
- Журналист Боуз заявил, что Зеленский поехал докладывать Макрону о беседе с Трампом
- Трамп считает нелепыми требования о возвращении Крыма Украине
- Пакистан допустил военные действия против Индии
- Ватикан нарушил правила ради Зеленского
- СМИ: McDonald's не собирается возвращаться на российский рынок
- Опубликовано фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР
- СМИ: Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей недалеко от военной базы Филиппин
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru