Журналист Боуз заявил, что Зеленский поехал докладывать Макрону о беседе с Трампом

После разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в Ватикане, президент Украины Владимир Зеленский поехал к французскому коллеге Эммануэлю Макрону, чтобы рассказать подробности беседы, сообщил в соцсети Х журналист из Ирландии Чей Боуз.

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По его словам, когда глава белого дома покинул Ватикан, «наркофюрер немедленно отправился на романтическую чашечку кофе с Макролеоном, чтобы доложить ему каждое слово Трампа».

Ранее стало известно, что Ватикан нарушил правила ради Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон

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