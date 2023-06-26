«Поддержали Путина»: Турецкий политолог дал оценку мятежу в России

Анкара с тревогой наблюдала за происходящим в минувшие выходные на территории России, но при этом оказалась едва ли не единственной страной из списка стран НАТО, кто поддержал действующую власть. Об этом в эфире НСН заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил.



Накануне Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в России. Он выразил надежду, что недавние события станут «новой вехой на пути к справедливому миру на Украине», а затухший внутрироссийский конфликт «предотвратил возникновение необратимых гуманитарных трагедий на украинском поле».

«Нам как соседнему государству было очень тревожно, что происходит хаос. Конечно, эти вопросы, может быть, и обсуждались, но обсуждались и другие темы - вступление Швеции в НАТО. Разговаривали не только о России. Фактически все соседние страны отреагировали резко и четко. Турция здесь поддержала Путина. В каком смысле? Это действующая власть. В отличие от других членов НАТО, Турция - единственная, кто поддержал существующую систему, и оказала поддержку российскому президенту», - сказал Тогрул.