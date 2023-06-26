«Поддержали Путина»: Турецкий политолог дал оценку мятежу в России

Тогрул Исмаил в эфире НСН признался, что Турция с опаской следила за новостями из России, но при этом оказалась едва ли не единственной из стран НАТО, кто поддержал Путина.

Анкара с тревогой наблюдала за происходящим в минувшие выходные на территории России, но при этом оказалась едва ли не единственной страной из списка стран НАТО, кто поддержал действующую власть. Об этом в эфире НСН заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил.

Накануне Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в России. Он выразил надежду, что недавние события станут «новой вехой на пути к справедливому миру на Украине», а затухший внутрироссийский конфликт «предотвратил возникновение необратимых гуманитарных трагедий на украинском поле».

«Нам как соседнему государству было очень тревожно, что происходит хаос. Конечно, эти вопросы, может быть, и обсуждались, но обсуждались и другие темы - вступление Швеции в НАТО. Разговаривали не только о России. Фактически все соседние страны отреагировали резко и четко. Турция здесь поддержала Путина. В каком смысле? Это действующая власть. В отличие от других членов НАТО, Турция - единственная, кто поддержал существующую систему, и оказала поддержку российскому президенту», - сказал Тогрул.
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Он напомнил, что позиция Анкары остается неизменной с зарождения украинского кризиса.

«Турция поддерживает Россию и сотрудничает с ней, но Турция также считает, что этот конфликт не нужен никому, и вопросы должны решаться, учитывая территориальную целостность друг друга. Позиция Турции по украинской тематике не изменилась с 2014 года. Анкара против изменения территориальных целостностей стран, в том числе Украины», - добавил собеседник.

Отвечая на вопрос, впустила бы Турция представителей ЧВК «Вагнер», политолог напомнил о незаконности военной компании в мировом правовом поле.

«Эта тема нас не касается. Мы не поддерживаем такие структуры, тем более руководство. Это внутренняя политика России. Если бы Путин попросил сам - это другой. Но эта тема нас не касается. Сама структура «Вагнера» незаконна, запрещена международными законами. И поэтому Анкара не пошла бы на это», - резюмировал Тогрул.

Ранее белорусский эксперт Александр Алесин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что глава Евгений Пригожин в конечном счете окажется в Зимбабве.

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