СМИ: Зеленскому придется принять предложение Трампа по Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется принять предложение американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта, сообщает The Telegraph.

Зеленский признал невозможность вернуть Крым силой из-за нехватки вооружений

Издание пишет, что на данный момент украинские уступки неизбежны. При этом Россия одержала верх в кампании на истощение. Что касается НАТО, то будущее альянса выглядит еще мрачнее, потому что он продемонстрировал свою полную несостоятельность, а постоянные заявления европейских партнеров Киева о постоянной поддержке остаются только заявлениями.

Европа до сих не предложила ни одного альтернативного варианта решения ситуации, кроме продолжения военных действий, говорится в статье.

Трамп считает нелепыми требования о возвращении Крыма Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Зеленский
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