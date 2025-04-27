Издание пишет, что на данный момент украинские уступки неизбежны. При этом Россия одержала верх в кампании на истощение. Что касается НАТО, то будущее альянса выглядит еще мрачнее, потому что он продемонстрировал свою полную несостоятельность, а постоянные заявления европейских партнеров Киева о постоянной поддержке остаются только заявлениями.

Европа до сих не предложила ни одного альтернативного варианта решения ситуации, кроме продолжения военных действий, говорится в статье.

Трамп считает нелепыми требования о возвращении Крыма Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

