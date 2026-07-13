Умер актер из «Парка юрского периода» Сэм Нил

«Легенда экрана ... Сэм Нил умер. Ему было 78», - указано в сообщении.

По данным СМИ, в 2023 году у Нила обнаружили рак. Актер перенес химиотерапию, отмечает RT.

Сэм Нил был известен по фильмам «Парк юрского периода», «Парк юрского периода III» и «Мир юрского периода: Господство», а также сериалам «Тюдоры» и «Острые козырьки». Актера трижды номинировали на премию «Золотой глобус».

