Умер актер из «Парка юрского периода» Сэм Нил
13 июля 202609:25
Юлия Савченко
Новозеландский актер Сэм Нил умер на 79-м году жизни. Об этом пишет портал 1news со ссылкой на семью артиста.
«Легенда экрана ... Сэм Нил умер. Ему было 78», - указано в сообщении.
По данным СМИ, в 2023 году у Нила обнаружили рак. Актер перенес химиотерапию, отмечает RT.
Сэм Нил был известен по фильмам «Парк юрского периода», «Парк юрского периода III» и «Мир юрского периода: Господство», а также сериалам «Тюдоры» и «Острые козырьки». Актера трижды номинировали на премию «Золотой глобус».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Алиев: Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы
- ФСБ предотвратила атаку Киева на российские военные аэродромы
- Умер звезда сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук
- На пляже в Приморье мост с людьми рухнул на отдыхающих
- Умер актер из «Парка юрского периода» Сэм Нил
- На Кубани из-за обломков БПЛА произошло возгорание на территории предприятия
- Над регионами России сбили 342 беспилотника ВСУ
- В Китае из-за ливней эвакуировали 171 тысячу человек
- Рептиолиды и «адские санкции»: Чем запомнился в России американский сенатор Грэм
- Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет