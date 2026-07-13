СМИ: Новым послом Украины в США станет экс-премьер Свириденко

Посол Украины в США Ольга Стефанишина намерена уйти в отставку по собственному желанию. Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник.

По данным издания, на прошлой неделе Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам. При этом источник указал, что украинский президент Владимир Зеленский «доволен работой» посла.

Как сообщило украинское агентство УНН, новым послом в США станет покидающая должность премьер-министра страны Юлия Свириденко.

Ранее глава правительства Украины подтвердила свою отставку. Премьер занимала этот пост с июля 2025 года, напоминает Ura.ru. Как отмечал Зеленский, он предложил Свириденко «возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером».

