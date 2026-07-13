СМИ: Новым послом Украины в США станет экс-премьер Свириденко
Посол Украины в США Ольга Стефанишина намерена уйти в отставку по собственному желанию. Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник.
По данным издания, на прошлой неделе Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам. При этом источник указал, что украинский президент Владимир Зеленский «доволен работой» посла.
Как сообщило украинское агентство УНН, новым послом в США станет покидающая должность премьер-министра страны Юлия Свириденко.
Ранее глава правительства Украины подтвердила свою отставку. Премьер занимала этот пост с июля 2025 года, напоминает Ura.ru. Как отмечал Зеленский, он предложил Свириденко «возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Над регионами России сбили 342 беспилотника ВСУ
- В Китае из-за ливней эвакуировали 171 тысячу человек
- Рептиолиды и «адские санкции»: Чем запомнился в России американский сенатор Грэм
- Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет
- США впервые использовали ударные морские беспилотники при ударах по Ирану
- СМИ: Новым послом Украины в США станет экс-премьер Свириденко
- В Истре после атаки беспилотника погибли три человека
- СМИ: Финляндия построила подземный город на случай ядерной войны
- Власти ужесточат контроль за импортом одежды и обуви
- В Росавиации прокомментировали «плавающую» зарплату бортпроводников