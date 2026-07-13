Трамп заявил, что не разделял позицию Грэма в вопросе украинского конфликта

Президент признался, что у них были небольшие разногласия. «Я хотел, чтобы украинский конфликт закончился как можно скорее. Я думаю он (Грэм), скорее выступал за его продолжение. Честно говоря, он был довольно воинственным в этом вопросе», — указал глава США.

Трамп отметил, что Грэм звонил ему перед смертью, после возвращения из Украины. «Он сказал, что устал, так как это была дальняя поездка», - подчеркнул американский лидер.

Ране сенатор призвал Трампа рассмотреть передачу Украине ракет Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

