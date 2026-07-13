США впервые использовали ударные морские беспилотники при ударах по Ирану

США в рамках последней волны ударов по целям Ирана впервые применили ударные морские дроны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Центральное командование.

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Отмечается, что военные США применили при атаках военные самолеты, военно-морские суда, ударные БПЛА. Как уточнили в командовании, его силы использовали «впервые ударные морские беспилотники».

Накануне США по распоряжению президента страны Дональда Трампа начали наносить по Ирану новые удары, чтобы «продолжать снижать возможности атаковать гражданских моряков и суда, свободно проходящие через Ормузский пролив», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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