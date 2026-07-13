США впервые использовали ударные морские беспилотники при ударах по Ирану
США в рамках последней волны ударов по целям Ирана впервые применили ударные морские дроны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Центральное командование.
Отмечается, что военные США применили при атаках военные самолеты, военно-морские суда, ударные БПЛА. Как уточнили в командовании, его силы использовали «впервые ударные морские беспилотники».
Накануне США по распоряжению президента страны Дональда Трампа начали наносить по Ирану новые удары, чтобы «продолжать снижать возможности атаковать гражданских моряков и суда, свободно проходящие через Ормузский пролив», пишет Ura.ru.
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