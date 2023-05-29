МВД объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма
МВД России объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма, следует из базы ведомства.
«Основание для розыска: статья УК», — указано в карточке.
Ранее в СМИ появилось видео встречи Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским, на котором американский сенатор назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег» Вашингтона, напоминает Ura.ru. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний Грэма, отмечает телеканал 360.
Позже агентство Reuters сообщило, что украинская сторона смонтировала запись беседы Зеленского и сенатора США, и Грэм произнес утверждения об «умирающих русских» и «выгодных инвестициях» в разных частях разговора. Сенатор заявил, что на Украине впитали идеологию «Живи свободным или умри», при этом «русские умирают». Выгодным вложением Грэм назвал предоставленные Киеву $38 млрд военной помощи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru