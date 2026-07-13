Умер звезда сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук

Актер театра и кино Иван Кушнерук умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщил в соцсетях режиссер Сергей Землянский.

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Артист ушел из жизни 27 июня. Причина смерти не уточняется.

«Мы с ним в 2019-м должны были выпустить спектакль в Минске, в Театре Янки Купалы. Он репетировал роль Марка Шагала... Горе... замечательный актер», — поделился Землянский.

Иван Кушнерук родился в 1991 году в белорусском Лунинце, окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств. В 2015-2020 годах актер служил в Национальном академическом театре им. Янки Купалы. Артист был известен по ролям в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Постучись в мою калитку».

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ФОТО: Личная страница актера в соцсетях
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