Умер звезда сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук

Артист ушел из жизни 27 июня. Причина смерти не уточняется.

«Мы с ним в 2019-м должны были выпустить спектакль в Минске, в Театре Янки Купалы. Он репетировал роль Марка Шагала... Горе... замечательный актер», — поделился Землянский.

Иван Кушнерук родился в 1991 году в белорусском Лунинце, окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств. В 2015-2020 годах актер служил в Национальном академическом театре им. Янки Купалы. Артист был известен по ролям в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Постучись в мою калитку».

