Сенатор Грэм перед смертью заявил, что не может уйти из жизни, пока не введет санкции против РФ

Вечером 11 июля он поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Он рассказал американскому лидеру о своей недавней поездке на Украину и о новых санкциях против России, которые могли утвердить в ближайшее время.

Вскоре после этого парламентарий провел еще один телефонный разговор. В нем он пожаловался собеседнику на самочувствие, а также пошутил насчет своей возможной смерти. Сенатор заявил, что не может уйти из жизни, пока не введет санкции против Москвы, не уладит ситуацию с Ираном и не нормализует израильско-саудовские отношения. Спустя несколько часов он скончался.

Сам Трамп признался, что у него и Грэма были небольшие разногласия относительно конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

