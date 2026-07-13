Сенатор Грэм перед смертью заявил, что не может уйти из жизни, пока не введет санкции против РФ
Стало известно о последних часах жизни американского сенатора Линдси Грэма (внесён в перечень террористов и экстремистов), сообщает Axios.
Вечером 11 июля он поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Он рассказал американскому лидеру о своей недавней поездке на Украину и о новых санкциях против России, которые могли утвердить в ближайшее время.
Вскоре после этого парламентарий провел еще один телефонный разговор. В нем он пожаловался собеседнику на самочувствие, а также пошутил насчет своей возможной смерти. Сенатор заявил, что не может уйти из жизни, пока не введет санкции против Москвы, не уладит ситуацию с Ираном и не нормализует израильско-саудовские отношения. Спустя несколько часов он скончался.
Сам Трамп признался, что у него и Грэма были небольшие разногласия относительно конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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