На пляже в Приморье мост с людьми рухнул на отдыхающих

Аварийный пешеходный мост с людьми обрушился у пляжа в бухте Муравьиной в Приморском крае. Об этом сообщает канал Mash в мессенджере «Макс».

Отмечается, что конструкция рухнула, когда на ней находились около 20 человек, включая детей.

«Перед обрушением с переправы прыгали дети. Сразу после падения конструкции на берегу и в воде началась паника — взрослые и дети кричали, прохожие бросились на помощь и стали вытаскивать пострадавших на берег», — отмечает издание.

По предварительной информации, пострадали мальчик и девочка. Под мостом остаются люди, спасатели готовятся вызволять отдыхающих.

Позднее прокуратура Приморья заявила об обрушении конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная, пишет RT. Надзорное ведомство начало проверку.

Ранее мост обрушился на трассе между Донецком и Мариуполем в Донецкой Народной Республике.

