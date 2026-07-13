На пляже в Приморье мост с людьми рухнул на отдыхающих
Аварийный пешеходный мост с людьми обрушился у пляжа в бухте Муравьиной в Приморском крае. Об этом сообщает канал Mash в мессенджере «Макс».
Отмечается, что конструкция рухнула, когда на ней находились около 20 человек, включая детей.
«Перед обрушением с переправы прыгали дети. Сразу после падения конструкции на берегу и в воде началась паника — взрослые и дети кричали, прохожие бросились на помощь и стали вытаскивать пострадавших на берег», — отмечает издание.
По предварительной информации, пострадали мальчик и девочка. Под мостом остаются люди, спасатели готовятся вызволять отдыхающих.
Позднее прокуратура Приморья заявила об обрушении конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная, пишет RT. Надзорное ведомство начало проверку.
Ранее мост обрушился на трассе между Донецком и Мариуполем в Донецкой Народной Республике.
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