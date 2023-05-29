СМИ: cлова сенатора Грэма о трате денег на смерть русских смонтировала Украина
Офис президента Украины смонтировал запись и приписал сенатору США Линдси Грэму фразу об инвестициях в смерть русских, сообщает Reuters.
Сначала Киев опубликовал запись, из которой не было ясно, что парламентарий произнес утверждения о «выгодных инвестициях» и «умирающих русских» не подряд, а в разных частях беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. В полном видео Грэм заявляет, что украинцы впитали американскую идеологию «Живи свободным или умри». «А русские умирают», — отметил сенатор. Фраза про самое выгодное вложение денег относилась к 38 миллиардам долларов военной помощи, которые Вашингтон передал Киеву с февраля прошлого года.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Грэма «старым дураком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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