В Китае из-за ливней эвакуировали 171 тысячу человек
Более 171 тысячи человек эвакуировали в провинции Ляонин на северо-востоке Китая из-за проливных дождей и угрозы наводнений. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
В Ляонине и соседней провинции Цзилинь объявили высший уровень опасности в связи с возможными наводнениями. Во многих крупнейших реках зафиксировали резкое повышение уровня и расхода воды.
Местами в провинции выпало около 186 мм осадков за полсуток. Власти продолжают работу по перемещению населения из опасных районов.
Ранее на Тайване более 14 тысяч человек эвакуировали из-за мощного тайфуна «Бави», пишет Ura.ru.
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