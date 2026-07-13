В Китае из-за ливней эвакуировали 171 тысячу человек

Более 171 тысячи человек эвакуировали в провинции Ляонин на северо-востоке Китая из-за проливных дождей и угрозы наводнений. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

В Ляонине и соседней провинции Цзилинь объявили высший уровень опасности в связи с возможными наводнениями. Во многих крупнейших реках зафиксировали резкое повышение уровня и расхода воды.

Местами в провинции выпало около 186 мм осадков за полсуток. Власти продолжают работу по перемещению населения из опасных районов.

Ранее на Тайване более 14 тысяч человек эвакуировали из-за мощного тайфуна «Бави», пишет Ura.ru.

