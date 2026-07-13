Над регионами России сбили 342 беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 340 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 20.00 мск 12 июля до 8.00 мск 13 июля... перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.

Военные ликвидировали дроны в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областях. Также БПЛА сбили над Адыгеей, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, водами Азовского и Черного морей.

Ранее над Московской областью нейтрализовали 81 украинский дрон, в результате атаки погибли три человека, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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