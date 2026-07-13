На Кубани из-за обломков БПЛА произошло возгорание на территории предприятия
Возгорание зафиксировано на территории предприятия в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Кроме того, в поселке Ильич фрагменты БПЛА рухнули на территории частного дома.
«Повреждены остекление и стена... произошло возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали», - отметили в оперштабе.
Ранее в Самарской области из-за атаки беспилотников были повреждены промышленное предприятие, частные и многоквартирные дома, напоминает 360.ru.
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