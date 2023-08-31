Репрессивная Укрополия: Киев и Варшава готовят варианты «дружеского» объединения

При этом все больше набирает «популярность» мнение, что сама Польша планирует «захватить» Украину, а дальше – разобраться, что с этим делать. Накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что руководство Польши мечтает вторгнуться на Украину и в Белоруссию.

«Они видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Белоруссии», - высказался он.

До этого бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон также разглядел в планах Варшавы вторгнуться на Украину.

При этом Киев не обращает внимания на подобные предупреждения и упорно считает Польшу «другом», но с оговоркой. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий. По его словам, после этого между странами начнется конкуренция, в которой бывшая советская республика будет жестко защищать свои интересы.

В Польше уверяют, что «продавать» Украину не будут, будут поддерживать всеми силами. Польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН заявил, что Польша заинтересована в стратегическом союзе с Украиной, а вот Запад может продать Владимира Зеленского за три минуты.

«Запад может признать Зеленского кем угодно, потому что американцы, французы, немцы – это такие же империалисты как русские. Запад может продать Зеленского за три минуты, как продали Польшу в Ялте в 1945 году. Мнение Запада здесь не показатель. Другое дело, что Польша не может себе это позволить, потому что Зеленский – это президент, который сегодня со стратегической точки зрения имеет для Польши важное значение», - отметил он.

Корейба отметил, что Польша и Украина только учатся быть партнерами, но общие интересы двух стран выше любых «неловкостей» на этом пути.