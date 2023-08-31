Репрессивная Укрополия: Киев и Варшава готовят варианты «дружеского» объединения
Обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас заявил, что Польшу рано или поздно сменит Укрополия, а в Киеве считают Варшаву близким другом, но боятся конкуренции.
Польше предрекли смену названия, которое будет описывать суть нового государства. Обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас считает, что на месте польского государства возникнет новое политическое образование под названием Укрополия.
По его словам, уже сейчас Польша становится двунациональной страной, чего не скрывают власти и Польши, и Украины.
«Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. А этим новообразованием придется управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав», - посетовал автор.
Ренкас видит в такой перспективе только отрицательные моменты. По его мнению, такая «укранизация» Польши приведет к тому, что страна перестанет принадлежать полякам.
При этом все больше набирает «популярность» мнение, что сама Польша планирует «захватить» Украину, а дальше – разобраться, что с этим делать. Накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что руководство Польши мечтает вторгнуться на Украину и в Белоруссию.
«Они видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Белоруссии», - высказался он.
До этого бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон также разглядел в планах Варшавы вторгнуться на Украину.
При этом Киев не обращает внимания на подобные предупреждения и упорно считает Польшу «другом», но с оговоркой. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий. По его словам, после этого между странами начнется конкуренция, в которой бывшая советская республика будет жестко защищать свои интересы.
В Польше уверяют, что «продавать» Украину не будут, будут поддерживать всеми силами. Польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН заявил, что Польша заинтересована в стратегическом союзе с Украиной, а вот Запад может продать Владимира Зеленского за три минуты.
«Запад может признать Зеленского кем угодно, потому что американцы, французы, немцы – это такие же империалисты как русские. Запад может продать Зеленского за три минуты, как продали Польшу в Ялте в 1945 году. Мнение Запада здесь не показатель. Другое дело, что Польша не может себе это позволить, потому что Зеленский – это президент, который сегодня со стратегической точки зрения имеет для Польши важное значение», - отметил он.
Корейба отметил, что Польша и Украина только учатся быть партнерами, но общие интересы двух стран выше любых «неловкостей» на этом пути.
В России Польше, кажется, уже давно не верят. 21 июля российский лидер Владимир Путин заявил, что польско-литовско-украинское воинское соединение хотят использовать для оккупации территорий Западной Украины. По словам Путина, если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то «они там останутся навсегда».
Путин также поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Глава СРВ заявил, что Польша рассматривает вопрос установить контроль над Западной Украиной через размещение там своих войск.
До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для мира будет лучше, если произойдет «тихий раздел» Украины вместо мировой войны или ее вступления в НАТО. По его словам, Польша, Венгрия и Румыния уже давно «целятся» в западную часть Украины.
«Поляки вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления недоделанной империи – Речи Посполитой «от моря до моря». Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая реноме «страны, опрокинутой в прошлое», черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в её составе. Ну не умеет Польша быть империей, хотя и постоянно берётся за это безнадёжное для себя дело», - обрисовал он перспективы Варшавы.
Белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН заметил, что у Польши сейчас, по их мнению, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную часть страны.
«На российское государство вряд ли они нападут, учитывая его ядерный потенциал. Это повторение, прежде всего, для Польши. У Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную Украину», - отмечал он.
При этом первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН заявил, что Украине рано или поздно все равно придется отдать свои территории. По его словам, Польша в этом случае становится очевидным «кандидатом».
«Один из возможных вариантов – Польше отойдет часть территории Украины, и Польша будет компенсировать за Украину часть долга», - предположил он.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью НСН заявил, что Украина и Польша не смогут объединиться и стать одним государством. По его словам, у такой инициативы будет огромное количество оппонентов как в Польше, так и в Украине.
При этом эксперты осторожны в прогнозах и оценках относительно того, какая из стран выиграет больше от такого «объединения», также остается вопросом, что для этого должно произойти. А самое главное – как на это все будет реагировать Россия, которая, мягко говоря, не сомневается в недружественной позиции Варшавы.
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