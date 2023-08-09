Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России

О кратном увеличении угроз военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях, заявил министр обороны РФ Серей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что основным дестабилизирующем фактом стало вступление в НАТО Финляндии.

По словам министра, размещение на финской территории воинских контингентов Североатлантического альянса и его ударных комплексов значительно увеличивает глубину возможного поражения критически важных объектов на территории России.

«В непосредственной близости от границ России и Белоруссии дислоцируются около 360 тыс. военных, 8 тыс. единиц бронетехники, 650 самолетов и вертолетов НАТО», - отметил Шойгу.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе работы в зоне специальной военной операции проверил передовой пункт управления группировки «Центр», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:РоссияНАТОФинляндияСергей Шойгу

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