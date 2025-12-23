Генштаб ВСУ подтвердил выход из Северска

ПВО сбила 21 БПЛА над регионами РФ Казахстан готов стать площадкой для переговоров по Украине В Госдуме поставили под сомнение скорую блокировку Telegram Минюст США опубликовал файлы Эпштейна с упоминаниями «президента» Юниоров РФ допустили до турниров по фехтованию с флагом и гимном