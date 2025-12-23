Генштаб ВСУ подтвердил выход из Северска

Украинские военные отступили из города Северск. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Генштабе Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Командир штурмовой группы рассказал о сложностях при взятии Северска

Об освобождении Северска в ДНР российское Минобороны сообщило ещё 11 декабря, напоминает RT.

В сообщении украинского ведомства говорится, что цель отступления - сохранение жизней солдат и сохранение боеспособности подразделений.

«Российские войска имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и продолжают активные наступательные действия», - добавили в Генштабе ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил освободившим Северск участникам специальной военной операции (СВО) медали «Золотая Звезда» Героя России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: dpa / ТАСС
