Трамп пригрозил режимом ЧП при отказе Вашингтона сотрудничать по миграции
Режим чрезвычайного положения могут ввести в Вашингтоне в случае отказа властей города от сотрудничества с федеральными ведомствами в регулировании миграции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Глава Белого дома отметил, что за несколько недель округ Колумбия превратился из «одного из самых опасных и охваченных убийствами мест» в безопасный и процветающий, где практически нет преступности впервые за десятилетия.
«Но теперь под давлением радикальных левых демократов мэр [Вашингтона] Мюриэл Баузер... заявила, что столичное полицейское управление больше не будет сотрудничать с агентами Службы иммиграционного и таможенного контроля... в вопросах выдворения и переселения опасных нелегальных иммигрантов», - написал президент в соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что если это случится, он объявит режим ЧП и «прибегнет к федерализации».
Ранее стало известно о массовых облавах на нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Участие в них приняли почти две тысячи военнослужащих Национальной гвардии, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru