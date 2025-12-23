Россиянам рассказали, какие гирлянды безопасны для глаз
Теплый свет обычно воспринимается глазами мягче, чем холодный или "дневной" белый, он меньше раздражает зрение и нервную систему, особенно в вечернее и ночное время, сказала НСН Татьяна Шилова.
Гирлянды сами по себе не «убивают зрение», но при неправильном выборе и режиме могут вызывать дискомфорт и быть опасными для людей с повышенной чувствительностью, сказала НСН врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
Мерцающие гирлянды убивают зрение, а также могут вызвать приступ эпилепсии, выяснили ученые. Специалисты предупреждают, что быстрые вспышки синхронизируют активность в тех частях мозга, которые наиболее восприимчивы к чрезмерной стимуляции. Шилова отметила, что особенно вредны гирлянды с резкими перепадами света и темноты, а также очень яркие светодиоды, расположенные близко к глазам.
«Мерцающие гирлянды действительно могут быть небезопасны, но вред зависит не от самого факта их использования, а от характеристик и режима работы. Для большинства людей качественные гирлянды не вызывают стойкого ухудшения зрения. Однако частое и резкое мерцание может приводить к усталости глаз, головной боли, ощущению "песка" в глазах. У людей с фоточувствительной эпилепсией быстрые вспышки света действительно способны спровоцировать приступ — это подтверждено медицинскими исследованиями. Вред зависит от яркости и мощности. Чем выше яркость и контраст вспышек, тем сильнее нагрузка на зрение и нервную систему. Особенно утомляют гирлянды с резкими перепадами света и темноты, а также очень яркие светодиоды, расположенные близко к глазам», — сказала собеседница НСН.
Она также рассказала, на что обращать внимание при покупке гирлянды.
«Важно смотреть не столько на мощность, сколько на отсутствие заметного мерцания (желательно постоянный свет); частоту мерцания — опасными считаются низкие частоты примерно до 60–70 Гц, но производители редко указывают герцы напрямую; наличие сертификатов безопасности; возможность выбора режимов работы. Самый безопасный режим гирлянды — постоянное свечение или медленные, плавные изменения яркости. Стоит избегать режимов с быстрыми вспышками, стробоскопов и частого мигания. Теплый свет (2700–3000 К) обычно воспринимается глазами мягче, чем холодный или "дневной" белый. Он меньше раздражает зрение и нервную систему, особенно в вечернее и ночное время. Лучше выбирать тёплый свет, умеренную яркость и спокойный режим без мерцания», — добавила эксперт.
Ранее председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин рассказал НСН, что при покупке гирлянд необходимо обратить внимание на производителя и защиту.
