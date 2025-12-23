Мерцающие гирлянды убивают зрение, а также могут вызвать приступ эпилепсии, выяснили ученые. Специалисты предупреждают, что быстрые вспышки синхронизируют активность в тех частях мозга, которые наиболее восприимчивы к чрезмерной стимуляции. Шилова отметила, что особенно вредны гирлянды с резкими перепадами света и темноты, а также очень яркие светодиоды, расположенные близко к глазам.



«Мерцающие гирлянды действительно могут быть небезопасны, но вред зависит не от самого факта их использования, а от характеристик и режима работы. Для большинства людей качественные гирлянды не вызывают стойкого ухудшения зрения. Однако частое и резкое мерцание может приводить к усталости глаз, головной боли, ощущению "песка" в глазах. У людей с фоточувствительной эпилепсией быстрые вспышки света действительно способны спровоцировать приступ — это подтверждено медицинскими исследованиями. Вред зависит от яркости и мощности. Чем выше яркость и контраст вспышек, тем сильнее нагрузка на зрение и нервную систему. Особенно утомляют гирлянды с резкими перепадами света и темноты, а также очень яркие светодиоды, расположенные близко к глазам», — сказала собеседница НСН.