Трамп заявил о намерении переселить бездомных подальше от Вашингтона

Трамп написал, что намерен сделать Вашингтон безопаснее и более благоустроенным, чем раньше, и призвал бездомных немедленно покинуть столицу. Он уточнил, что им будут предоставлены места для проживания, но за пределами столичного округа.

Президент также обратился к преступникам, заявив, что им не нужно уезжать — их, по его словам, ждёт тюрьма, «где им и место». Он пообещал, что все меры будут реализованы с той же скоростью, что и действия по депортации нелегальных мигрантов.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что администрация президента планирует в течение первого года его полномочий депортировать до одного миллиона мигрантов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».