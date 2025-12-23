СМИ: В Лувре усилили защиту окна после ограбления музея
Руководство Лувра приняло дополнительные меры безопасности после октябрьского ограбления музея. Как сообщает агентство France-Presse, во вторник на окно, через которое злоумышленники проникли в здание, установили защитную решетку.
Работы проводились с использованием автовышки. По данным агентства, установка решетки стала одной из экстренных мер, принятых после кражи. Заместитель директора музея Франсис Штайнбок пояснил, что администрация обязалась закрыть уязвимое окно до конца года и рассматривает возможность усиления защиты и на других участках здания.
Ограбление произошло 19 октября. Злоумышленники похитили девять ювелирных изделий, включая тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам.
Поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо позднее удалось найти и вернуть в музей. Общий ущерб оценили в 88 миллионов евро. По делу задержаны несколько человек, пятерым из них предъявлены обвинения, передает «Радиоточка НСН».
