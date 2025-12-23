СМИ: В Лувре усилили защиту окна после ограбления музея

Руководство Лувра приняло дополнительные меры безопасности после октябрьского ограбления музея. Как сообщает агентство France-Presse, во вторник на окно, через которое злоумышленники проникли в здание, установили защитную решетку.

Работы проводились с использованием автовышки. По данным агентства, установка решетки стала одной из экстренных мер, принятых после кражи. Заместитель директора музея Франсис Штайнбок пояснил, что администрация обязалась закрыть уязвимое окно до конца года и рассматривает возможность усиления защиты и на других участках здания.