«Ритуальные движения»: Упорство Эрдогана по зерновой сделке связали с Путиным
Путин пойдет на возобновление зерновой сделки, при этом все ее участники хотят сохранить лицо себе и друг другу, сказал в эфире НСН Андрей Чупрыгин.
Президент Турции хочет повысить свой авторитет в Европе, убедив Владимира Путина согласиться на возобновление зерновой сделки, предположил в интервью НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
По данным издания Yeni Safak, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сам приедет в Россию для переговоров с Путиным. При этом ранее сообщалось, что встреча двух президентов может состояться в Турции в августе.
«Здесь речь идет не о том, кто к кому приедет. Главное внимание надо уделить тому, насколько упорно Эрдоган старается добиться возобновления зерновой сделки, это показательная вещь. Для Турции это очень важная история, но такое упорство Эрдогана наводит на мысли, что он хочет использовать процесс возобновления зерновой сделки в качестве бустера для позиционирования Турции как одного из основных peace-мейкеров не только в регионе, но и за его пределами. Эрдоган хочет показать европейцам, что он более европейский, чем все они вместе взятые, что он способен решать задачи», - сказал Чупрыгин.
По его мнению, Путин согласится на возобновление сделки, но этому будут предшествовать «ритуальные движения».
«Все хотят вернуться к этой сделке, Россия тоже не прочь вернуться, но ей нужно получить в ответ гешефт (выгоду - прим. НСН), чего не получилось изначально. Просто "забодать" эту сделку смысла нет, но есть смысл использовать ситуацию для получения уступок. Возобновится сделка или нет, зависит от Путина, поэтому все идет к тому, что в его отношении будут совершаться ритуальные движения дипломатического характера, подтверждающие определенный уровень уважения. Я думаю, что сделку возобновят. При этом, скорее всего, там будет целый ряд непубличных договоренностей, потому что все хотят сохранить лицо. Более того, все хотят сохранить лицо друг другу, потому что жизнь не заканчивается сегодня, завтра и даже послезавтра», - заключил собеседник НСН.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что зерновая сделка ничего не дала России, поэтому в случае встречи Путина с Эрдоганом не стоит ждать ее возобновления.
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