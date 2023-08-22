«Ритуальные движения»: Упорство Эрдогана по зерновой сделке связали с Путиным

Президент Турции хочет повысить свой авторитет в Европе, убедив Владимира Путина согласиться на возобновление зерновой сделки, предположил в интервью НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

По данным издания Yeni Safak, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сам приедет в Россию для переговоров с Путиным. При этом ранее сообщалось, что встреча двух президентов может состояться в Турции в августе.