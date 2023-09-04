«Это не провал!»: Эрдогана назвали «паровозом» после переговоров с Путиным
Возобновление зерновой сделки зависит не только от Москвы и Анкары, при этом Эрдоган сейчас в центре внимания и визит в Сочи стал прибавкой к его имиджу, сказал в эфире НСН Андрей Чупрыгин.
Переговоры президентов России и Турции в Сочи нельзя считать неудачей для турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил в интервью НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи 4 сентября не согласился на возобновление зерновой сделки, назвав условия, при которых Россия может подумать о ее «реанимации».
«Я бы не стал называть неудачным этот визит, потому что Эрдоган сейчас, скорее всего, поедет говорить с Зеленским, потом будут разговаривать с ООН. Эрдоган в центре внимания и воспринимается, как паровоз, который эту сделку двигает к возобновлению. Это серьезная прибавка к политическому имиджу президента Турции. В целом визит можно считать удавшимся, хотя бы потому, что разговор состоялся. Это очень важно, ну а дальше будем смотреть, что из этого выйдет. Может быть, ожидания были более широкими, но, во-первых, мы не знаем, о чем шел разговор и на чем они остановились, а во-вторых, не знаем, какие планы строил Эрдоган», - сказал Чупрыгин.
По его мнению, президент Турции и не рассчитывал, что Путин подпишет сегодня какие-то документы по зерновой сделке.
«Думаю, что Эрдоган не рассчитывал на то, что во время переговоров в Сочи будет достигнуто какое-то соглашение. Песков еще до начала переговоров один на один заявил о том, что документов подписано не будет. При этом продление зерновой сделки - это не предмет "двусторонней подписи" России и Турции, тут и ООН участвует, и Украина должна дать свое согласие», - пояснил собеседник НСН.
Президент РФ Владимир Путин заявил после переговоров с Эрдоганом, что Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны мира. При этом он отметил, что Россия рассматривает эти договоренности, как альтернативу, но не замену зерновой сделки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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