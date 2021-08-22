Реализуемые обещания. Путин сделал ряд заявлений на предвыборном съезде «Единой России»

Все обещания партии «Единая Россия» должны быть реализуемыми и приносить максимальный эффект. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России».

«Обещания, которые дает "Единая Россия", они должны быть реализуемыми, хорошо просчитаны и приносить максимальный эффект нашим людям», - подчеркнул российский лидер.

Во внутренней политике

В ходе встречи с представителями «Единой России» Владимир Путин объяснил принцип лидеров списка единороссов.

«Когда ваш покорный слуга предлагал пятерку лидеров, которая возглавляет сейчас список "Единой России" на выборах в Государственную думу, я исходил из того, что в списке должны быть люди известные, которые себя зарекомендовали с самой лучшей точки зрения и в общественной жизни, и в своей профессиональной жизни, в которых нет никаких сомнений у подавляющего большинства наших граждан, в том, что они на своем месте эффективно работают в интересах нашего народа и нашей страны», - заявил Путин.

В социальной политике

Президент России Владимир Путин инициировал единовременную разовую выплату всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. рублей в 2021 году.

«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. руб.», - предложил российский лидер на встрече с представителями партии «Единая Россия» 22 августа.