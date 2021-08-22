Реализуемые обещания. Путин сделал ряд заявлений на предвыборном съезде «Единой России»
Президент страны Владимир Путин на встрече с представителями ЕР высказал инициативы, которые могут стать магистральными на выборах в Госдуму в 2021 году.
Все обещания партии «Единая Россия» должны быть реализуемыми и приносить максимальный эффект. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России».
«Обещания, которые дает "Единая Россия", они должны быть реализуемыми, хорошо просчитаны и приносить максимальный эффект нашим людям», - подчеркнул российский лидер.
Во внутренней политике
В ходе встречи с представителями «Единой России» Владимир Путин объяснил принцип лидеров списка единороссов.
«Когда ваш покорный слуга предлагал пятерку лидеров, которая возглавляет сейчас список "Единой России" на выборах в Государственную думу, я исходил из того, что в списке должны быть люди известные, которые себя зарекомендовали с самой лучшей точки зрения и в общественной жизни, и в своей профессиональной жизни, в которых нет никаких сомнений у подавляющего большинства наших граждан, в том, что они на своем месте эффективно работают в интересах нашего народа и нашей страны», - заявил Путин.
В социальной политике
Президент России Владимир Путин инициировал единовременную разовую выплату всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. рублей в 2021 году.
«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. руб.», - предложил российский лидер на встрече с представителями партии «Единая Россия» 22 августа.
В образовании
Президент РФ Владимир Путин заявил, что дистанционный формат обучения должен дополнять традиционный. Нельзя превращать человека в робота, подчеркнул глава государства.
«Я исхожу из того, и тоже много раз об этом говорил, что дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой, получение знания чрезвычайно важно, но мы не должны превращать человека в машину, не должны человека превращать в робота», - отметил Путин.
При этом, подчеркнул российский президент, дополнять современное образование дистанционными способами можно и нужно.
В здравоохранении
По мнению российского лидера Владимира Путина, в стране нужна разъяснительная работа по организации вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» 22 августа.
«Нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от ковида, нужна разъяснительная работа. Стимулы к вакцинации от ковида можно и нужно создавать, но это не должно быть «кампанией навязывания» прививок», - считает президент Путин.
В экономике и бизнесе
Экономика России, по оценке президента страны, восстановилась до докризисного уровня, пережив трудности, связанные с потерей рабочих мест, ростом инфляции и с ударами по реальным доходам граждан.
«В целом она... восстановлена до докризисного уровня. Конечно, большой ущерб экономике, реальным доходам граждан нанесли так называемые локауты, то есть остановка деятельности предприятий», — цитируют «Известия» российского лидера.
Для поддержки экономического потенциала страны глава государства намерен обсудить с кабмином вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году.
«Что касается проверок… я с правительством обязательно этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административной давлёнки, тем лучше. Но единственное, конечно, этот вопрос связан с обеспечением безопасности», - цитирует РИА Новости ответ Путина на инициативу депутата Госдумы Андрея Макарова.
В международной политике
Владимир Путин призвал не допустить повторения в России ужасов, которые происходят в Афганистане.
«Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х, в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. И те ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно», — приводит слова главы государства Lenta.ru.
Владимир Путин охарактеризовал деятельность Министерства иностранных дел (МИД) страны как активную и наступательную, в национальных интересах России, пишет Газета.ru.
«Иногда мне приходится даже напомнить Сергею Викторовичу, что он не министр обороны, а министр иностранных дел», — пошутил глава государства.
Напомним, Фонд «Общественное мнение» выяснил, что работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 57% опрошенных россиян. Результаты соцопроса опубликованы на сайте фонда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+20 564 / сут.
Умерли
176 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 414 / сут.
- Реализуемые обещания. Путин сделал ряд заявлений на предвыборном съезде «Единой России»
- Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
- «Единая Россия» и ЦБ прорабатывают поправки о защите от списания по кредитам соцвыплат
- Главными вопросами встречи Зеленского и Меркель стали Донбасс и «Северный поток-2»
- Путин: Нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от коронавируса
- Путин сделал заявления о ситуации в Афганистане
- Меркель встречается с Зеленским в Киеве
- Еще немного, еще чуть-чуть. «Северный поток-2» неумолимо близится к завершению
- Путин предложил выплатить российским пенсионерам разово по 10 тысяч рублей
- Укладка «Северного потока 2» завершилась в Дании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru