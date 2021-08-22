Реализуемые обещания. Путин сделал ряд заявлений на предвыборном съезде «Единой России»

Президент страны Владимир Путин на встрече с представителями ЕР высказал инициативы, которые могут стать магистральными на выборах в Госдуму в 2021 году.

Все обещания партии «Единая Россия» должны быть реализуемыми и приносить максимальный эффект. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России».

«Обещания, которые дает "Единая Россия", они должны быть реализуемыми, хорошо просчитаны и приносить максимальный эффект нашим людям», - подчеркнул российский лидер.

Во внутренней политике

В ходе встречи с представителями «Единой России» Владимир Путин объяснил принцип лидеров списка единороссов.

«Когда ваш покорный слуга предлагал пятерку лидеров, которая возглавляет сейчас список "Единой России" на выборах в Государственную думу, я исходил из того, что в списке должны быть люди известные, которые себя зарекомендовали с самой лучшей точки зрения и в общественной жизни, и в своей профессиональной жизни, в которых нет никаких сомнений у подавляющего большинства наших граждан, в том, что они на своем месте эффективно работают в интересах нашего народа и нашей страны», - заявил Путин.

В социальной политике

Президент России Владимир Путин инициировал единовременную разовую выплату всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. рублей в 2021 году.

«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. руб.», - предложил российский лидер на встрече с представителями партии «Единая Россия» 22 августа.

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В образовании

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дистанционный формат обучения должен дополнять традиционный. Нельзя превращать человека в робота, подчеркнул глава государства.

«Я исхожу из того, и тоже много раз об этом говорил, что дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой, получение знания чрезвычайно важно, но мы не должны превращать человека в машину, не должны человека превращать в робота», - отметил Путин.

При этом, подчеркнул российский президент, дополнять современное образование дистанционными способами можно и нужно.

В здравоохранении

По мнению российского лидера Владимира Путина, в стране нужна разъяснительная работа по организации вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» 22 августа.

«Нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от ковида, нужна разъяснительная работа. Стимулы к вакцинации от ковида можно и нужно создавать, но это не должно быть «кампанией навязывания» прививок», - считает президент Путин.

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В экономике и бизнесе

Экономика России, по оценке президента страны, восстановилась до докризисного уровня, пережив трудности, связанные с потерей рабочих мест, ростом инфляции и с ударами по реальным доходам граждан.

«В целом она... восстановлена до докризисного уровня. Конечно, большой ущерб экономике, реальным доходам граждан нанесли так называемые локауты, то есть остановка деятельности предприятий», — цитируют «Известия» российского лидера.

Для поддержки экономического потенциала страны глава государства намерен обсудить с кабмином вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году.

«Что касается проверок… я с правительством обязательно этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административной давлёнки, тем лучше. Но единственное, конечно, этот вопрос связан с обеспечением безопасности», - цитирует РИА Новости ответ Путина на инициативу депутата Госдумы Андрея Макарова.

В международной политике

Владимир Путин призвал не допустить повторения в России ужасов, которые происходят в Афганистане.

«Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х, в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. И те ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно», — приводит слова главы государства Lenta.ru.

Владимир Путин охарактеризовал деятельность Министерства иностранных дел (МИД) страны как активную и наступательную, в национальных интересах России, пишет Газета.ru.

«Иногда мне приходится даже напомнить Сергею Викторовичу, что он не министр обороны, а министр иностранных дел», — пошутил глава государства.

Напомним, Фонд «Общественное мнение» выяснил, что работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 57% опрошенных россиян. Результаты соцопроса опубликованы на сайте фонда.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ГосдумаВыборыЕдиная РоссияВладимир Путин
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