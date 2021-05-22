Мишустин дал разъяснения о полном переводе образования на дистанционку

Он обратил внимание на то, что в России обстановка с коронавирусом улучшается, поэтому речь о введении дистанционной формы образования как о единственно возможной уже не идет.

«У нас таких планов нет», - заявил глава правительства.

Михаил Мишустин положительно оценил дистант как возможность продолжать образование во время пандемии, но заявил о минусах подобной формы обучения.

«Мы понимаем, ничто не заменит нам живого общения», - отметил глава кабмина РФ.

По данным организаторов, в первый день онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» число просмотров превысило пять миллионов. В рамках трёхдневного мероприятия каждый из городов представляет одно из направлений просветительской деятельности. Это история и культура, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии, а также спорт.

