Мишустин дал разъяснения о полном переводе образования на дистанционку
Власти РФ не планируют переводить образование полностью в дистанционный режим, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин перед участниками марафона «Новое знание».
«Отношение к дистанционному обучению у меня неоднозначное. У него, конечно, есть свои плюсы, но есть и некоторые минусы. В период карантина переход на такую форму учебного процесса стал вынужденной мерой. Было важно не прекращать занятия», - пояснил Мишустин.
Он обратил внимание на то, что в России обстановка с коронавирусом улучшается, поэтому речь о введении дистанционной формы образования как о единственно возможной уже не идет.
«У нас таких планов нет», - заявил глава правительства.
Михаил Мишустин положительно оценил дистант как возможность продолжать образование во время пандемии, но заявил о минусах подобной формы обучения.
«Мы понимаем, ничто не заменит нам живого общения», - отметил глава кабмина РФ.
По данным организаторов, в первый день онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» число просмотров превысило пять миллионов. В рамках трёхдневного мероприятия каждый из городов представляет одно из направлений просветительской деятельности. Это история и культура, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии, а также спорт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 709 / сут.
Умерли
118 тыс.+386 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 345 / сут.
- Прокуратура начала проверку после появления масляных пятен на водохранилище в Красноярском крае
- СМИ: СК выявил хищения при строительстве спецобъектов Минобороны на миллиарды рублей
- Мишустин дал разъяснения о полном переводе образования на дистанционку
- Мишустин назвал Россию кузницей кадров для человечества
- Новые граждане России вместе с паспортом получат Конституцию
- Вопрос чести. «Северный поток-2» достроят под санкциями США
- Омбудсмен предупредила об опасных для детей аниме
- Четверть опрошенных за год не смогли найти поводов для радости на работе
- В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 709 новых случаев коронавируса
- Путин: Россия – страна уникальных возможностей для талантливого человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru