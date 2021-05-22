Мишустин дал разъяснения о полном переводе образования на дистанционку

Власти РФ не планируют переводить образование полностью в дистанционный режим, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин перед участниками марафона «Новое знание».

«Отношение к дистанционному обучению у меня неоднозначное. У него, конечно, есть свои плюсы, но есть и некоторые минусы. В период карантина переход на такую форму учебного процесса стал вынужденной мерой. Было важно не прекращать занятия», - пояснил Мишустин.

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Он обратил внимание на то, что в России обстановка с коронавирусом улучшается, поэтому речь о введении дистанционной формы образования как о единственно возможной уже не идет.

«У нас таких планов нет», - заявил глава правительства.

Михаил Мишустин положительно оценил дистант как возможность продолжать образование во время пандемии, но заявил о минусах подобной формы обучения.

«Мы понимаем, ничто не заменит нам живого общения», - отметил глава кабмина РФ.

По данным организаторов, в первый день онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» число просмотров превысило пять миллионов. В рамках трёхдневного мероприятия каждый из городов представляет одно из направлений просветительской деятельности. Это история и культура, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии, а также спорт.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:РоссияОбразованиеПандемияМихаил Мишустин
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