Путин: Нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от коронавируса

«Нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от ковида, нужна разъяснительная работа. Стимулы к вакцинации от ковида можно и нужно создавать, но это не должно быть «кампанией навязывания» прививок», - считает президент Путин.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» уточнил, как отличить грипп от коронавируса и призвал прививаться.

«При гриппе более интенсивные проявления со стороны носоглотки, при коронавирусе практически ничего такого нет. Нет кашля, нет чихания. А если есть, то очень скудное. Также там несколько другой температурный режим. Но если вы привьетесь, то самодиагностикой заниматься не придется», - заключил эксперт.

