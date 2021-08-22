Путин: Нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от коронавируса
По мнению российского лидера Владимира Путина, в стране нужна разъяснительная работа по организации вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» 22 августа.
«Нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от ковида, нужна разъяснительная работа. Стимулы к вакцинации от ковида можно и нужно создавать, но это не должно быть «кампанией навязывания» прививок», - считает президент Путин.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» уточнил, как отличить грипп от коронавируса и призвал прививаться.
«При гриппе более интенсивные проявления со стороны носоглотки, при коронавирусе практически ничего такого нет. Нет кашля, нет чихания. А если есть, то очень скудное. Также там несколько другой температурный режим. Но если вы привьетесь, то самодиагностикой заниматься не придется», - заключил эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru