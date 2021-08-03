Делягин: Пока люди всерьез верят в пандемию, их будут грабить

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года увеличилось еще на 40 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Billionaires Index.

Богатейшие люди наживаются на вере других в пандемию, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.