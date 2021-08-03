Делягин: Пока люди всерьез верят в пандемию, их будут грабить

Экономист объяснил почему, несмотря на ситуацию с COVID-19, богатые наращивают капиталы, а народ нищает.

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года увеличилось еще на 40 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Billionaires Index.

Богатейшие люди наживаются на вере других в пандемию, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

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«Пока люди всерьез верят в пандемию, их будут грабить. Потому что пандемия – это эпидемия, которая охватила больше одной страны мира. За истекшие полтора года эпидемиологический порог заболеваемости превышен в одной единственной стране – Сан-Марино с населением 15 тысяч человек. И пока люди настолько глупы, что верят в этот бред о пандемии, естественно их будут грабить, и богатейшие люди будут наживаться, в том числе на этом», - отметил эксперт.

Больше всего, по данным Billionaires Index, выросло состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, который стал богаче на 6,14 миллиарда долларов. В таком росте нет ничего удивительного, считает Делягин.

«Металлургия выросла в силу одичания глобального бизнеса. У нас дефицит металлов в мире – цены на черные подскочили в полтора раза, а так – до двух раз. Вот вам, пожалуйста, и обогащение», - пояснил экономист.

Собеседник «Радиоточки НСН» заявил, что государство дополнительно прилагает усилия для перераспределения богатств от бедных людей и людей среднего класса к олигархам.

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«Это результат государственной политики. При отсутствии реального экономического роста кто-то беднеет, а кто-то богатеет. Чтобы изменить ситуацию, нужно ограничить произвол монополии и ввести шкалу подоходного налога. Но богатые этого не хотят, потому что тогда придется делиться. А зачем делиться, когда они привыкли грабить при поддержке государства?» - посетовал он.

Ранее Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бедность в России можно снизить в два раза за счет адресных выплат. По его словам, на адресную поддержку россиянам потребуется несколько сотен миллиардов рублей, что «государству по силам».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияМихаил Делягин
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