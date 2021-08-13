Опрос: работу Путина положительно оценили 57 процентов россиян
Фонд «Общественное мнение» выяснил, что работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 57% опрошенных россиян. Результаты соцопроса опубликованы на сайте фонда.
Более четверти (28%) респондентов оценили работу российского лидера «скорее плохо», а еще 15% опрошенных затруднились ответить. Доверяют Путину 54% граждан, о недоверии заявили 35%, ещё 12% затруднились ответить.
Кроме того, ФОМ выяснил, что если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, то за «Единую Россию» свой голос отдалибы 29% россиян, 11% выбрали бы КПРФ, 9% - ЛДПР и 6% - «Справедливую Россию - За правду».
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 33% россиян считают бедность основной причиной разводов.
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