Реакция последует. Россия предупредила о последствиях вступления Финляндии в НАТО
Пока Финляндия намеревается вступить в НАТО, Россия выверяет политический и возможный ядерный ответ на это решение.
Россия не оставит без политической реакции вступление Финляндии в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.
По его словам, решения российской стороны после вхождения НАТО в альянс действия будут выверенными, пишет Газета.ru.
Финляндия заявила о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Большинство депутатов финского парламента высказалось в пользу присоединения. Президент республики неоднократно заявлял, что возможное вступление страны в НАТО не направлено против других государств, а основная цель этого шага - усиление национальной безопасности.
Вступление Финляндии в НАТО лишит балтийский регион безъядерного статуса и лишь ухудшит ситуацию с безопасностью, пишет экс-глава Центра сотрудничества по безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо в материале для журнала Economist.
Вместе с тем он отмечает, что при вступлении Финляндии в НАТО «войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга».
Как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО, эти страны станут целью для российских военных — заявил зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
«Если вы угрожаете ядерной державе, вы должны учитывать все варианты», - предупредил он мировое сообщество.
Если Финляндия разместит войска НАТО на границе с Санкт-Петербургом, Россия немедленно ответит, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Россия одинаково относится к вопросам безопасности вблизи своих границ, будь то со стороны Финляндии или Украины. В случае вступления Финляндии в НАТО, Россия нарастит военные силы на данных направлениях. Будут выставлены ракетные комплексы и так далее. При этом, насколько я знаю, обычный народ Финляндии достаточно критично относится к возможному вступлению в НАТО. Выбирать властям: либо конструктивное взаимоотношение с РФ, либо – деструктивное, которое может повлечь за собой серьезные последствия», - заключил депутат.
Страны НАТО будут уничтожены Россией за полчаса в случае начала ядерной войны, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и призвал ее не допустить.
«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны её допустить», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Он считает, что обмен ядерными ударами скажется на состоянии Земли.
Ранее член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к блокировке Балтийского моря и изоляции Калининграда, на что России придется ответить.
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