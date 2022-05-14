Реакция последует. Россия предупредила о последствиях вступления Финляндии в НАТО

Пока Финляндия намеревается вступить в НАТО, Россия выверяет политический и возможный ядерный ответ на это решение.

Россия не оставит без политической реакции вступление Финляндии в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

СМИ: НАТО удивлено противодействием Эрдогана членству Швеции и Финляндии в альянсе

По его словам, решения российской стороны после вхождения НАТО в альянс действия будут выверенными, пишет Газета.ru.

Финляндия заявила о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Большинство депутатов финского парламента высказалось в пользу присоединения. Президент республики неоднократно заявлял, что возможное вступление страны в НАТО не направлено против других государств, а основная цель этого шага - усиление национальной безопасности.

Вступление Финляндии в НАТО лишит балтийский регион безъядерного статуса и лишь ухудшит ситуацию с безопасностью, пишет экс-глава Центра сотрудничества по безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо в материале для журнала Economist.

Российская энергия перестанет поставляться в Финляндию из-за «проблем с оплатой»

Вместе с тем он отмечает, что при вступлении Финляндии в НАТО «войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга».

Как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО, эти страны станут целью для российских военных — заявил зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

«Если вы угрожаете ядерной державе, вы должны учитывать все варианты», - предупредил он мировое сообщество.

СМИ: Европа превратится в пороховую бочку из-за НАТО

Если Финляндия разместит войска НАТО на границе с Санкт-Петербургом, Россия немедленно ответит, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Россия одинаково относится к вопросам безопасности вблизи своих границ, будь то со стороны Финляндии или Украины. В случае вступления Финляндии в НАТО, Россия нарастит военные силы на данных направлениях. Будут выставлены ракетные комплексы и так далее. При этом, насколько я знаю, обычный народ Финляндии достаточно критично относится к возможному вступлению в НАТО. Выбирать властям: либо конструктивное взаимоотношение с РФ, либо – деструктивное, которое может повлечь за собой серьезные последствия», - заключил депутат.

Страны НАТО будут уничтожены Россией за полчаса в случае начала ядерной войны, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и призвал ее не допустить.

Финляндия назвала Россию важным соседом

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны её допустить», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он считает, что обмен ядерными ударами скажется на состоянии Земли.

Ранее член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к блокировке Балтийского моря и изоляции Калининграда, на что России придется ответить.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЯдерный УдарРоссияФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры