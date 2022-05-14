СМИ: НАТО удивлено противодействием Эрдогана членству Швеции и Финляндии в альянсе
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который высказался против членства Швеции и Финляндии в НАТО, оказалось неожиданным для альянса. Об этом со ссылкой на источники написала норвежская газета Verdens Gang в пятницу вечером.
В альянсе задумались, намерена ли Турция реально противостоять расширению организации или выдвинет собственные требования в обмен на ратификацию, сообщает издание.
По мнению Анкары, вступление в состав НАТО Стокгольма и Хельсинки не станет позитивной инициативой, так как «скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций» - членов запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана. Эрдоган считает, что «ранее предыдущие администрации допустили ошибку в отношении Греции, а отношение Греции к Турции известно». Эрдоган заявил, что Турция не хочет совершить «вторую ошибку в этом вопросе».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 896 / сут.
Умерли
377 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 257 / сут.
- СМИ: НАТО удивлено противодействием Эрдогана членству Швеции и Финляндии в альянсе
- Шольц назвал единственную возможность для снятия санкций с РФ
- Судостроительный завод в Хабаровске впервые спустил на воду краболовное судно
- ЦИК: Гаглоев набрал 56,09% голосов на выборах в Южной Осетии
- Синоптики пообещали до +17 °C в Москве 14 мая
- СМИ: Китайские корабли вошли в зону у спорных островов в Восточно-Китайском море
- Индия запретила экспорт пшеницы
- СМИ: Путин посчитал пренебрежение Запада к его Мюнхенской речи неуважением к России
- Китайский эксперт заявил об ударе России по доллару
- В Белгородской области восстановили 124 дома, пострадавших от обстрелов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru