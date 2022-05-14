СМИ: НАТО удивлено противодействием Эрдогана членству Швеции и Финляндии в альянсе

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который высказался против членства Швеции и Финляндии в НАТО, оказалось неожиданным для альянса. Об этом со ссылкой на источники написала норвежская газета Verdens Gang в пятницу вечером.

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В альянсе задумались, намерена ли Турция реально противостоять расширению организации или выдвинет собственные требования в обмен на ратификацию, сообщает издание.

По мнению Анкары, вступление в состав НАТО Стокгольма и Хельсинки не станет позитивной инициативой, так как «скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций» - членов запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана. Эрдоган считает, что «ранее предыдущие администрации допустили ошибку в отношении Греции, а отношение Греции к Турции известно». Эрдоган заявил, что Турция не хочет совершить «вторую ошибку в этом вопросе».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганЭрдоганТурция
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