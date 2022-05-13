СМИ: Европа превратится в пороховую бочку из-за НАТО

Европа рискует превратиться в пороховую бочку из-за расширения НАТО на север. Об этом пишет Global Times.

«Если Финляндия, у которой с Россией общая граница протяженностью 1340 километров вступит в НАТО, это будет опасная эскалация прямо у порога России», — отмечается в материале.

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Китайское издание подчеркивает, что невозможно игнорировать Россию и укреплять безопасность за счет угроз Москве, когда речь идет об архитектуре безопасности в Европе. В материале указывается, что расширение Североатлантического альянса на восток не способствовало европейской безопасности, и продвижение НАТО на север приведет к дисбалансу в Евросоюзе и перекраиванию геополитической карты.

Как отмечают китайские журналисты, Финляндия и Швеция после подачи заявки на вступление в альянс могут оказаться в авангарде антироссийской кампании.

Ранее стало известно, что Финляндия подаст заявку о вступлении в НАТО в середине следующей недели. Однако властям еще предстоит получить одобрение парламента, пишет Ura.ru. Швеция также планирует подать заявку на членство в альянсе в ближайшие дни. По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, вступление Финляндии и Швеции в НАТО и размещение сил альянса на их территориях сделает эти страны потенциальными целями для России, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОЕвропа
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