«Реакция должны быть очень жесткой». В Госдуме ответили на решение Литвы о терроризме РФ
Решение Сейма Литвы о признании РФ террористическим государством проверяет степень терпимости к решению союзников США по НАТО и ЕС, но может повлечь жесткие ответные меры в России, заявил депутат ГД Андрей Климов.
Сейм (парламент) Литвы проголосовал за признание России террористическим государством в связи со специальной военной операцией на Украине, передает Delfi.
«Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны Вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа», — говорится в резолюции.
Тактикой, которую применяют бандиты, назвал решение сейма Литвы признать РФ террористическим государством заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Это старая тактика, которую применяют бандиты, посылая впереди себя мелких хулиганов. Так же поступает Вашингтон, явно посылая впереди себя литовских политиков. Их главная задача – прощупать степень терпимости предложения (о признании РФ террористическим государством) не самой России – тут понятно, что они ни на какую терпимость рассчитывать не могут, - союзничков по НАТО и Европейскому союзу. Литва рада бежать впереди паровоза, не думая ни о каких последствиях.
В Вашингтоне об этом говорили, другое дело, когда принимаются решения органом государственной власти, как в Литве. В данном случае это говорится страной, которая граничит с Россией, обеспечивает так называемый «калининградский транзит». Это непростая акция PR-характера. Это серьезная история, которая принесет серьезные беды литовскому народу. Это, действительно, очередной шаг западной эскалации против России, попытка еще больше сплотить свой шаткий союз против России. Но с точки зрения здравого смысла понятно, что Россия – это одна из немногих стран мира, причем с риском для жизни своих военнослужащих и специальных сил, ведет круглосуточную борьбу с международным терроризмом. А вот эти политические карлики начинают обвинять нас в том, что совершают как раз их подлинные хозяева из Вашингтона. Вот где подлинное логово международных террористов», - заявил парламентарий.
Говоря о возможной реакции России на решение литовского парламента, Климов призвал все серьезно взвесить.
«Надо все взвешивать, безусловно. Но реакция должна быть, она должна быть очень жесткой. Потому что никакой толерантности мы не должны демонстрировать. Она не должны быть исполнена словесными формулами, скажем, от Министерства иностранных дел. Здесь надо посерьезнее применить наш инструментарий. Он есть. И чтобы всем остальным было понятно, что такие истории не могут просто так заканчиваться, как и история с русским послом в Варшаве», - считает собеседник НСН.
Он также заверил, что на границе с Калининградской областью России со стороны Литвы все спокойно.
«Недавно был в Калининграде. Там граждане спокойны, они уверены – все необходимое для их безопасности и жизнедеятельности нами гарантировано. Если будут потуги литовских властей негативно повлиять на наш транзит, то я напомню слова заместителя министра иностранных дел (Александра – прим. НСН) Грушко, который сказал, что это будет игра с огнем. Так и есть», - подчеркнул Андрей Климов.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что инициатива США о признании России страной-спонсором терроризма является пропагандистским рывком.
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