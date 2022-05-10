«Реакция должны быть очень жесткой». В Госдуме ответили на решение Литвы о терроризме РФ

Тактикой, которую применяют бандиты, назвал решение сейма Литвы признать РФ террористическим государством заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Это старая тактика, которую применяют бандиты, посылая впереди себя мелких хулиганов. Так же поступает Вашингтон, явно посылая впереди себя литовских политиков. Их главная задача – прощупать степень терпимости предложения (о признании РФ террористическим государством) не самой России – тут понятно, что они ни на какую терпимость рассчитывать не могут, - союзничков по НАТО и Европейскому союзу. Литва рада бежать впереди паровоза, не думая ни о каких последствиях.

В Вашингтоне об этом говорили, другое дело, когда принимаются решения органом государственной власти, как в Литве. В данном случае это говорится страной, которая граничит с Россией, обеспечивает так называемый «калининградский транзит». Это непростая акция PR-характера. Это серьезная история, которая принесет серьезные беды литовскому народу. Это, действительно, очередной шаг западной эскалации против России, попытка еще больше сплотить свой шаткий союз против России. Но с точки зрения здравого смысла понятно, что Россия – это одна из немногих стран мира, причем с риском для жизни своих военнослужащих и специальных сил, ведет круглосуточную борьбу с международным терроризмом. А вот эти политические карлики начинают обвинять нас в том, что совершают как раз их подлинные хозяева из Вашингтона. Вот где подлинное логово международных террористов», - заявил парламентарий.